Кабул (сериал, 2025) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
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О сериале
Хаос, вызванный выводом американских войск из Афганистана и стремительным захватом власти талибами, объединяет судьбы самых разных людей. Сериал «Кабул» — остросюжетная драма по реальным событиям, в создании которой приняли участие сразу 11 европейских стран.
Август 2021 года. США стремительно выводит вооруженные силы с территории Афганистана, а войска Талибана начинают наступать на столицу. Прокурор Захара, которая за свою карьеру поспособствовала обвинительным приговорам для множества талибов, становится одной из главных целей вооруженного движения. Ее муж настаивает, что пришла пора покидать страну, однако взрослые дети не готовы на этот шаг. В это время Жиль, глава службы безопасности французского посольства, организовывает эвакуацию людей, оказавшихся под его крышей. А итальянский консул по имени Джованни, недавно назначенный на эту должность, помогает группе афганцев добраться до самолетов и пытается воссоединить потерявшегося ребенка с матерью.
Как на всех них повлияет этот конфликт, расскажет «Кабул» (2025). Драматический мини-сериал вы найдете на нашем видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ОХРежиссёр
Ольга
Хайдас
- КАРежиссёр
Кася
Адамик
- ДААктриса
Дарина
Аль Джунди
- ШААктёр
Шервин
Аленаби
- ЖГАктриса
Жанна
Гурсо
- ТЭАктёр
Тибо
Эврар
- ЖЗАктёр
Жонатан
Заккаи
- ВКАктёр
Вассилис
Кукалани
- ДСАктёр
Джанмарко
Саурино
- ЭДАктёр
Эрик
Дэйн
- КВАктёр
Кристос
Василопулос
- ЛБАктёр
Людвиг
Блохбергер
- Актёр
Леонард
Шайхер
- БААктёр
Бамшад
Абеди-Амин
- БДАктриса
Бехи
Джанати Атаи
- ОДСценарист
Оливье
Деманжель
- ФСПродюсер
Фабьен
Серван-Шрейбер
- ТГПродюсер
Тибо
Гаст
- ФКПродюсер
Фения
Коссовица
- ЭЛПродюсер
Элиас
Ледакис
- МДХудожник
Маэмити
Дереньокур
- ГВМонтажёр
Герт
Ван Беркелар
- МВМонтажёр
Матяш
Вересс
- ВСМонтажёр
Вирджиния
Сегуен
- ЛММонтажёр
Лукас
Митчи
- ФНКомпозитор
Флемминг
Нордкрог