Актёры и съёмочная группа сериала «Кабул»
Актёры
Дарина Аль ДжундиDarina Al Joundi
АктрисаZahara
Шервин АленабиShervin Alenabi
АктёрFazal
Жанна ГурсоJeanne Goursaud
АктрисаVera
Тибо ЭврарThibaut Evrard
АктёрErwan
Жонатан ЗаккаиJonathan Zaccaï
АктёрGilles
Вассилис КукаланиVassilis Koukalani
АктёрBaqir
Джанмарко СауриноGianmarco Saurino
АктёрGiovanni
Эрик ДэйнEric Dane
АктёрMartin
Кристос ВасилопулосChristos Vasilopoulos
АктёрMassimi
Людвиг БлохбергерLudwig Blochberger
АктёрHans
Леонард ШайхерLeonard Scheicher
АктёрBastian
Бамшад Абеди-АминBamshad Abedi-Amin
АктёрMohammad
Бехи Джанати АтаиBehi Djanati Atai
АктрисаSakina