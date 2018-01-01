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Сериалы
Кабул
Актёры и съёмочная группа сериала «Кабул»

Актёры и съёмочная группа сериала «Кабул»

Режиссёры

Ольга Хайдас

Ольга Хайдас

Olga Chajdas
Режиссёр
Кася Адамик

Кася Адамик

Kasia Adamik
Режиссёр

Актёры

Дарина Аль Джунди

Дарина Аль Джунди

Darina Al Joundi
АктрисаZahara
Шервин Аленаби

Шервин Аленаби

Shervin Alenabi
АктёрFazal
Жанна Гурсо

Жанна Гурсо

Jeanne Goursaud
АктрисаVera
Тибо Эврар

Тибо Эврар

Thibaut Evrard
АктёрErwan
Жонатан Заккаи

Жонатан Заккаи

Jonathan Zaccaï
АктёрGilles
Вассилис Кукалани

Вассилис Кукалани

Vassilis Koukalani
АктёрBaqir
Джанмарко Саурино

Джанмарко Саурино

Gianmarco Saurino
АктёрGiovanni
Эрик Дэйн

Эрик Дэйн

Eric Dane
АктёрMartin
Кристос Василопулос

Кристос Василопулос

Christos Vasilopoulos
АктёрMassimi
Людвиг Блохбергер

Людвиг Блохбергер

Ludwig Blochberger
АктёрHans
Леонард Шайхер

Леонард Шайхер

Leonard Scheicher
АктёрBastian
Бамшад Абеди-Амин

Бамшад Абеди-Амин

Bamshad Abedi-Amin
АктёрMohammad
Бехи Джанати Атаи

Бехи Джанати Атаи

Behi Djanati Atai
АктрисаSakina

Сценаристы

Оливье Деманжель

Оливье Деманжель

Olivier Demangel
Сценарист

Продюсеры

Фабьен Серван-Шрейбер

Фабьен Серван-Шрейбер

Fabienne Servan-Schreiber
Продюсер
Тибо Гаст

Тибо Гаст

Thibault Gast
Продюсер
Фения Коссовица

Фения Коссовица

Fenia Cossovitsa
Продюсер
Элиас Ледакис

Элиас Ледакис

Elias Ledakis
Продюсер

Художники

Маэмити Дереньокур

Маэмити Дереньокур

Mahemiti Deregnaucourt
Художник

Монтажёры

Герт Ван Беркелар

Герт Ван Беркелар

Gert van Berckelaer
Монтажёр
Матяш Вересс

Матяш Вересс

Matyas Veress
Монтажёр
Вирджиния Сегуен

Вирджиния Сегуен

Virginie Seguin
Монтажёр
Лукас Митчи

Лукас Митчи

Lucas Mitschi
Монтажёр

Композиторы

Флемминг Нордкрог

Флемминг Нордкрог

Flemming Nordkrog
Композитор