Смотрите на Wink кикбоксинг планетарного масштаба - K-1 World MAX 2025! Легендарная японская лига K-1 продолжает создавать бои мирового уровня: 16 лучших бойцов из разных уголков всего света сражаются за титул чемпиона Гран-при К-1 в категории до 70 кг.

