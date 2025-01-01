WinkСериалыK-1 World Max 2025. Токио1-й сезонВердонк vs Джалынбеков
K-1 World Max 2025. Токио (сериал, 2025) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно
2025, Вердонк vs Джалынбеков
Спортивный18+
О сериале
Смотрите на Wink кикбоксинг планетарного масштаба - K-1 World MAX 2025! Легендарная японская лига K-1 продолжает создавать бои мирового уровня: 16 лучших бойцов из разных уголков всего света сражаются за титул чемпиона Гран-при К-1 в категории до 70 кг.
