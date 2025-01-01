Вердонк vs Джалынбеков
Wink
Сериалы
K-1 World Max 2025. Токио
1-й сезон
Вердонк vs Джалынбеков

K-1 World Max 2025. Токио (сериал, 2025) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

2025, Вердонк vs Джалынбеков
Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Смотрите на Wink кикбоксинг планетарного масштаба - K-1 World MAX 2025! Легендарная японская лига K-1 продолжает создавать бои мирового уровня: 16 лучших бойцов из разных уголков всего света сражаются за титул чемпиона Гран-при К-1 в категории до 70 кг.

Сериал Вердонк vs Джалынбеков 1 сезон 10 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Жанр
Спортивный
Время
11 мин / 00:11

Рейтинг