K-1 World Max 2025. Токио. Сезон 1
1-й сезон

(сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн

2025, K-1 World Max 2025. Токио. Сезон 1 12 серий
Спортивный18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Смотрите на Wink кикбоксинг планетарного масштаба - K-1 World MAX 2025! Легендарная японская лига K-1 продолжает создавать бои мирового уровня: 16 лучших бойцов из разных уголков всего света сражаются за титул чемпиона Гран-при К-1 в категории до 70 кг.

Спортивный

