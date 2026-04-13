K-1 GENKI 2026 (сериал, 2026) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Огненный кикбоксинг в Японии: смотрите K-1 Genki на Wink! Это будет настоящий вечер чемпионов! В главном событии неожиданный для многих чемпион в категории до 70 кг Йонас Салсича выйдет защищать свой титул в жестком реванше: в прошлый раз он смог нокаутировать Дэррила Вердонка, но теперь боец из Нидерландов будет свежим и готовым к мести.

