Фэй vs Папалии
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K-1 GENKI 2026
1-й сезон
Фэй vs Папалии

K-1 GENKI 2026 (сериал, 2026) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

2026, Фэй vs Папалии
Спортивный18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Огненный кикбоксинг в Японии: смотрите K-1 Genki на Wink! Это будет настоящий вечер чемпионов! В главном событии неожиданный для многих чемпион в категории до 70 кг Йонас Салсича выйдет защищать свой титул в жестком реванше: в прошлый раз он смог нокаутировать Дэррила Вердонка, но теперь боец из Нидерландов будет свежим и готовым к мести.

Жанр
Спортивный
Время
7 мин / 00:07

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