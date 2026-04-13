WinkСериалыK-1 GENKI 20261-й сезонФукучи vs Тоффанелли
K-1 GENKI 2026 (сериал, 2026) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно
2026, Фукучи vs Тоффанелли
Спортивный18+
Сезоны и серии
- 18+19 мин
K-1 GENKI 2026
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+20 мин
K-1 GENKI 2026
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+17 мин
K-1 GENKI 2026
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+8 мин
K-1 GENKI 2026
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+19 мин
K-1 GENKI 2026
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+11 мин
K-1 GENKI 2026
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+8 мин
K-1 GENKI 2026
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+19 мин
K-1 GENKI 2026
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+22 мин
K-1 GENKI 2026
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+23 мин
K-1 GENKI 2026
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
О сериале
Огненный кикбоксинг в Японии: смотрите K-1 Genki на Wink! Это будет настоящий вечер чемпионов! В главном событии неожиданный для многих чемпион в категории до 70 кг Йонас Салсича выйдет защищать свой титул в жестком реванше: в прошлый раз он смог нокаутировать Дэррила Вердонка, но теперь боец из Нидерландов будет свежим и готовым к мести.