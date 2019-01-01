Изучаем Алфавит (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн бесплатно

Занимательная азбука, с помощью которой можно учить буквы с ребенком. Для лучшего запоминания букв малышу показаны 15 предметов, начинающихся на одну букву в виде картинок на крутящемся барабане. Малыш крутит барабан и нажимает на разные картинки, картинки оживают и предметы начинают двигаться, а малыш читает по слогам каждое слово.



Сериал Изучаем Алфавит 1 сезон 23 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.