Изучаем Алфавит (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 23 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Занимательная азбука, с помощью которой можно учить буквы с ребенком. Для лучшего запоминания букв малышу показаны 15 предметов, начинающихся на одну букву в виде картинок на крутящемся барабане. Малыш крутит барабан и нажимает на разные картинки, картинки оживают и предметы начинают двигаться, а малыш читает по слогам каждое слово.

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
4 мин / 00:04

Рейтинг

8.5 КиноПоиск