Изучаем Алфавит
Wink
Детям
Изучаем Алфавит
8.62019, Изучаем Алфавит 1 сезон
Мультсериалы0+

Изучаем Алфавит (мультсериал, 2019) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Занимательная азбука, с помощью которой можно учить буквы с ребенком. Для лучшего запоминания букв малышу показаны 15 предметов, начинающихся на одну букву в виде картинок на крутящемся барабане. Малыш крутит барабан и нажимает на разные картинки, картинки оживают и предметы начинают двигаться, а малыш читает по слогам каждое слово.

Все сезоны сериала Изучаем Алфавит смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

8.5 КиноПоиск