Изучаем Алфавит1-й сезон19-я серия
2019, Изучаем Алфавит. Сезон 1. Серия 19
Мультсериалы
Изучаем Алфавит (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Занимательная азбука, с помощью которой можно учить буквы с ребенком. Для лучшего запоминания букв малышу показаны 15 предметов, начинающихся на одну букву в виде картинок на крутящемся барабане. Малыш крутит барабан и нажимает на разные картинки, картинки оживают и предметы начинают двигаться, а малыш читает по слогам каждое слово.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы
КачествоFull HD
Время4 мин / 00:04
Рейтинг
8.5 КиноПоиск