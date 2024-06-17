WinkДетямИзучаем Алфавит1-й сезон2-я серия
8.72019, Изучаем Алфавит. Сезон 1. Серия 2
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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Изучаем Алфавит (мультсериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
О сериале
Занимательная азбука, с помощью которой можно учить буквы с ребенком. Для лучшего запоминания букв малышу показаны 15 предметов, начинающихся на одну букву в виде картинок на крутящемся барабане. Малыш крутит барабан и нажимает на разные картинки, картинки оживают и предметы начинают двигаться, а малыш читает по слогам каждое слово.
СтранаРоссия
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
8.4 КиноПоиск