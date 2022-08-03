Ивик фон Зальца: Маленький дровосек (мультсериал, 2011) сезон 1 серия 42 смотреть онлайн бесплатно

Мальчик Ивик живет со своим отцом Вигорасом и свинкой Мальтой в холодных краях где-то на севере. Все они, даже сам Вигорас, не прочь пошалить и повеселиться. Вместе с ними в передряги то и дело попадают крокодилы, йети и многие другие необычные существа, которые населяют горы в округе.

