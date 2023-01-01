Ивик фон Зальца: Маленький дровосек
Wink
Детям
Ивик фон Зальца: Маленький дровосек
7.02011, Ivick Von Salza: The Little Lumberjack 1 сезон
Мультсериалы0+

Ивик фон Зальца: Маленький дровосек (мультсериал, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Мальчик Ивик живет со своим отцом Вигорасом и свинкой Мальтой в холодных краях где-то на севере. Все они, даже сам Вигорас, не прочь пошалить и повеселиться. Вместе с ними в передряги то и дело попадают крокодилы, йети и многие другие необычные существа, которые населяют горы в округе.

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