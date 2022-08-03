7.12011, Ivick Von Salza: The Little Lumberjack
Мультсериалы, Для самых маленьких0+
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Ивик фон Зальца: Маленький дровосек (мультсериал, 2011) сезон 1 серия 21 смотреть онлайн
О сериале
Мальчик Ивик живет со своим отцом Вигорасом и свинкой Мальтой в холодных краях где-то на севере. Все они, даже сам Вигорас, не прочь пошалить и повеселиться. Вместе с ними в передряги то и дело попадают крокодилы, йети и многие другие необычные существа, которые населяют горы в округе.
СтранаКоста-Рика
ЖанрМультсериалы, Для самых маленьких
Время2 мин / 00:02
Рейтинг
6.2 IMDb