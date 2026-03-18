Талантливая и ответственная студентка Хуана учится на инженера и увлекается фотографией. Она — гордость своей мамы и бабушки, не окончивших колледж. У целеустремлённой Хуаны были большие планы на будущее, которые перевернуло неожиданное открытие — она беременна. В это трудно поверить, ведь у неё никогда не было парня. Оказывается, дело не в чуде, а в ошибке медиков: на приёме в клинике Хуану перепутали с другой пациенткой, суррогатной матерью. Биологический отец — богатый и женатый бизнесмен Габриэль, который мечтает о ребёнке. Теперь будущим родителям придётся разбираться с последствиями невероятного недоразумения — очень большими последствиями, меняющими судьбы.

