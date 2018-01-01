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Сериалы
История Хуаны
Актёры и съёмочная группа сериала «История Хуаны»

Актёры и съёмочная группа сериала «История Хуаны»

Режиссёры

Луис Мансо

Луис Мансо

Luis Manzo
Режиссёр
Карлос Перес

Карлос Перес

Carlos Pérez
Режиссёр

Актёры

Фабиола Гуахардо

Фабиола Гуахардо

Fabiola Guajardo
Актриса
Мойсес Арисменди

Мойсес Арисменди

Moisés Arizmendi
Актёр
Греттель Вальдес

Греттель Вальдес

Grettell Valdez
Актриса
Синтия Клитбо

Синтия Клитбо

Cynthia Klitbo
Актриса

Сценаристы

Перла Фариас

Перла Фариас

Perla Farías
Сценарист
Фелипе Силва

Фелипе Силва

Felipe Silva
Сценарист
Вероника Суарес

Вероника Суарес

Verónica Suárez
Сценарист
Басилио Альварес

Басилио Альварес

Basilio Álvarez
Сценарист

Продюсеры

Айми Годинес

Айми Годинес

Aimee Godinez
Продюсер
Патрисио Вильс

Патрисио Вильс

Patricio Wills
Продюсер

Композиторы

Дэниел Обрегон

Дэниел Обрегон

Daniel Obregón
Композитор