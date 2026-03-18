История Хуаны. Сезон 1. Серия 14
Wink
Сериалы
История Хуаны
1-й сезон
14-я серия
8.82024, La historia de Juana
Драма18+
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История Хуаны (сериал, 2024) сезон 1 серия 14 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Талантливая и ответственная студентка Хуана учится на инженера и увлекается фотографией. Она — гордость своей мамы и бабушки, не окончивших колледж. У целеустремлённой Хуаны были большие планы на будущее, которые перевернуло неожиданное открытие — она беременна. В это трудно поверить, ведь у неё никогда не было парня. Оказывается, дело не в чуде, а в ошибке медиков: на приёме в клинике Хуану перепутали с другой пациенткой, суррогатной матерью. Биологический отец — богатый и женатый бизнесмен Габриэль, который мечтает о ребёнке. Теперь будущим родителям придётся разбираться с последствиями невероятного недоразумения — очень большими последствиями, меняющими судьбы.

Страна
Мексика
Жанр
Драма
Время
41 мин / 00:41

Рейтинг

8.2 IMDb