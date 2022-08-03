Истории свинок (мультсериал, 2016) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Истории свинок. Третий акт. Серия 3
8.52016, Piggy Tales
Мультсериалы6+

О сериале

Главные герои сериала – круглые свинки, пластилиновые шарики с большими глазами и длинными хвостиками в виде зигзага. Ни одной минуты эти кругляши не могут усидеть на месте, в связи с чем и попадают в невероятные истории.

Страна
Финляндия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.7 IMDb