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Истории свинок
Истории свинок. Свинки на работе

Истории свинок (мультсериал, 2015) сезон 2 смотреть онлайн

8.52015, Piggy Tales 26 серий
Мультсериалы6+

Сезоны и серии

1-й сезонИстории свинок. Свинки на работеИстории свинок. Третий актИстории свинок. Четвертая улица

Сюжет

Главные герои сериала – круглые свинки, пластилиновые шарики с большими глазами и длинными хвостиками в виде зигзага. Ни одной минуты эти кругляши не могут усидеть на месте, в связи с чем и попадают в невероятные истории.

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Рейтинг

6.8 IMDb