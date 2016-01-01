Истории свинок. Третий акт. Серия 19
Истории свинок
Истории свинок. Третий акт
19-я серия

Истории свинок (мультсериал, 2016) сезон 3 серия 19 смотреть онлайн бесплатно

8.52016, Piggy Tales
Мультсериалы6+

О сериале

Главные герои сериала – круглые свинки, пластилиновые шарики с большими глазами и длинными хвостиками в виде зигзага. Ни одной минуты эти кругляши не могут усидеть на месте, в связи с чем и попадают в невероятные истории.

Страна
Финляндия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD, SD
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

6.8 IMDb