Истории свинок. Сезон 1. Серия 26
Wink
Детям
Истории свинок
1-й сезон
26-я серия

Истории свинок (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 26 смотреть онлайн бесплатно

8.52014, Piggy Tales
Мультсериалы, Приключения6+

Сезоны и серии

1-й сезонИстории свинок. Свинки на работеИстории свинок. Третий актИстории свинок. Четвертая улица

О сериале

Главные герои сериала – круглые свинки, пластилиновые шарики с большими глазами и длинными хвостиками в виде зигзага. Ни одной минуты эти кругляши не могут усидеть на месте, в связи с чем и попадают в невероятные истории.

Сериал Истории свинок 1 сезон 26 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Финляндия
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
1 мин / 00:01

Рейтинг

6.8 IMDb