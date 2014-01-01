Истории свинок. Сезон 1. Серия 25
Wink
Детям
Истории свинок
1-й сезон
25-я серия

Истории свинок (мультсериал, 2014) сезон 1 серия 25 смотреть онлайн бесплатно

8.52014, Piggy Tales
Мультсериалы, Комедии6+

Сезоны и серии

1-й сезонИстории свинок. Свинки на работеИстории свинок. Третий актИстории свинок. Четвертая улица

Сюжет

Главные герои сериала – круглые свинки, пластилиновые шарики с большими глазами и длинными хвостиками в виде зигзага. Ни одной минуты эти кругляши не могут усидеть на месте, в связи с чем и попадают в невероятные истории.

Сериал Истории свинок 1 сезон 25 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.8 IMDb