Испытание верностью (сериал, 2012) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Счастье Али, столь ревностно хранимое ею, разбито. Она остается без денег, без работы, без связей. Алевтине предстоит нешуточная борьба за личное счастье. Сумеет ли она в свои «сорок с хвостиком» изменить себя и снова объединить разрушенную семью?

