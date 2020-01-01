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Искусство войны (сериал, 2020) сезон 2 серия 42 смотреть онлайн
8.22020, Искусство войны. Сезон 2. Серия 42
Военные, Документальные18+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
Обзоры различных видов оружия, репортажи с выставок, с самых закрытых мероприятий — учений и соревнований, на которых российские спецназовцы продемонстрируют свою боевую выучку и выяснят, кто «самый-самый»!
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