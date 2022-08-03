Искусство войны (сериал, 2020) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

Искусство войны. Сезон 2. Серия 14
О сериале

Обзоры различных видов оружия, репортажи с выставок, с самых закрытых мероприятий — учений и соревнований, на которых российские спецназовцы продемонстрируют свою боевую выучку и выяснят, кто «самый-самый»!

Страна
Россия
Жанр
Военный, Документальный
Качество
Full HD
Время
13 мин / 00:13

Рейтинг