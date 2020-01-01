Искусство войны. Сезон 2. Серия 31
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Искусство войны
2-й сезон
31-я серия

Искусство войны (сериал, 2020) сезон 2 серия 31 смотреть онлайн

8.22020, Искусство войны. Сезон 2. Серия 31
Военные, Документальные18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Обзоры различных видов оружия, репортажи с выставок, с самых закрытых мероприятий — учений и соревнований, на которых российские спецназовцы продемонстрируют свою боевую выучку и выяснят, кто «самый-самый»!

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Военные, Документальные

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