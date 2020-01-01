Инцидент. Сезон 1. Серия 4
Wink
Сериалы
Инцидент
1-й сезон
4-я серия
7.32020, Antidisturbios
Триллер, Детектив18+
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Инцидент (сериал, 2020) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Жесткое задержание группы бунтовщиков приводит к смерти мирного жителя. Напряженная полицейская драма «Инцидент» — сериал от номинанта на премию «Оскар» Родриго Сорогойена, получивший массу наград на родине в Испании.

Отряд спецназовцев из шести человек выезжает на вызов в центр Мадрида. Суд распорядился выселить из дома семью с детьми. Однако на месте полицейские сталкиваются с сопротивлением протестующих, заявляющих, что выселение незаконно. Пробравшись внутрь, отряд действует по инструкции. Однако обстановка накаляется до предела, в адрес полицейских сыпятся оскорбления, а сами они действуют жестко. В процессе задержания умирает темнокожий парень. Расследование инцидента поручают специальной службе. А офицер Лаия Уркихо решает сама докопаться до правды.

Кто виноват? Какие тайны желает скрыть полицейская система? Расскажет «Инцидент» — сериал 2020 года можно смотреть в нашем онлайн-кинотеатре.

Сериал Инцидент 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Испания
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
53 мин / 00:53

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