Инцидент (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Инцидент. Сезон 1. Серия 6
2020, Antidisturbios
Триллер, Детектив
Жесткое задержание группы бунтовщиков приводит к смерти мирного жителя. Напряженная полицейская драма «Инцидент» — сериал от номинанта на премию «Оскар» Родриго Сорогойена, получивший массу наград на родине в Испании.

Отряд спецназовцев из шести человек выезжает на вызов в центр Мадрида. Суд распорядился выселить из дома семью с детьми. Однако на месте полицейские сталкиваются с сопротивлением протестующих, заявляющих, что выселение незаконно. Пробравшись внутрь, отряд действует по инструкции. Однако обстановка накаляется до предела, в адрес полицейских сыпятся оскорбления, а сами они действуют жестко. В процессе задержания умирает темнокожий парень. Расследование инцидента поручают специальной службе. А офицер Лаия Уркихо решает сама докопаться до правды.

Кто виноват? Какие тайны желает скрыть полицейская система? Расскажет «Инцидент» — сериал 2020 года можно смотреть в нашем онлайн-кинотеатре.

Страна
Испания
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
60 мин / 01:00

