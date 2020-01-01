Инцидент (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Жесткое задержание группы бунтовщиков приводит к смерти мирного жителя. Напряженная полицейская драма «Инцидент» — сериал от номинанта на премию «Оскар» Родриго Сорогойена, получивший массу наград на родине в Испании.



Отряд спецназовцев из шести человек выезжает на вызов в центр Мадрида. Суд распорядился выселить из дома семью с детьми. Однако на месте полицейские сталкиваются с сопротивлением протестующих, заявляющих, что выселение незаконно. Пробравшись внутрь, отряд действует по инструкции. Однако обстановка накаляется до предела, в адрес полицейских сыпятся оскорбления, а сами они действуют жестко. В процессе задержания умирает темнокожий парень. Расследование инцидента поручают специальной службе. А офицер Лаия Уркихо решает сама докопаться до правды.



Кто виноват? Какие тайны желает скрыть полицейская система? Расскажет «Инцидент» — сериал 2020 года можно смотреть в нашем онлайн-кинотеатре.

