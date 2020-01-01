Инцидент (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
Жесткое задержание группы бунтовщиков приводит к смерти мирного жителя. Напряженная полицейская драма «Инцидент» — сериал от номинанта на премию «Оскар» Родриго Сорогойена, получивший массу наград на родине в Испании.
Отряд спецназовцев из шести человек выезжает на вызов в центр Мадрида. Суд распорядился выселить из дома семью с детьми. Однако на месте полицейские сталкиваются с сопротивлением протестующих, заявляющих, что выселение незаконно. Пробравшись внутрь, отряд действует по инструкции. Однако обстановка накаляется до предела, в адрес полицейских сыпятся оскорбления, а сами они действуют жестко. В процессе задержания умирает темнокожий парень. Расследование инцидента поручают специальной службе. А офицер Лаия Уркихо решает сама докопаться до правды.
Кто виноват? Какие тайны желает скрыть полицейская система? Расскажет «Инцидент» — сериал 2020 года можно смотреть в нашем онлайн-кинотеатре.
- РСРежиссёр
Родриго
Сорогойен
- БСРежиссёр
Боржа
Солер
- ВЛАктриса
Виктория
Луэнго
- Актёр
Рауль
Аревало
- АГАктёр
Алехандро
Гарсия
- ХКАктёр
Ховик
Кеучкерян
- Актёр
Роберто
Аламо
- РПАктёр
Рауль
Прието
- ПКАктёр
Патрик
Криадо
- ТдАктёр
Томас
дел Эстал
- ДЛАктёр
Давид
Лоренте
- НРАктёр
Нико
Ромеро
- ИПСценарист
Изабель
Пенья
- Продюсер
Фран
Араухо
- ИППродюсер
Изабель
Пенья
- АдМонтажёр
Альберто
дель Кампо
- ОАКомпозитор
Оливье
Арсон