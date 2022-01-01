Интервью с вампиром. Сезон 2. Серия 3
Wink
Сериалы
Интервью с вампиром
2-й сезон
3-я серия
8.32022, Interview with the Vampire
Ужасы, Драмы18+
Вампир рассказывает журналисту историю своей бессмертной жизни. Переосмысление культового романа Энн Райс
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Интервью с вампиром (сериал, 2022) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Продолжение атмосферной готической драмы по мотивам романа Энн Райс. Оформляйте подписку Amediateka на Wink, чтобы вместе с героями исследовать темные уголки человеческой души и вампирской природы. Не пропустите сериал «Интервью с вампиром» — 2 сезон, дата выхода которого состоялась 13 мая, ждет вас в отличном качестве на нашем видеосервисе.

Во втором сезоне Луи поведает журналисту Дэниелу о своих приключениях в Европе, куда он отправляется вместе с Клодией. В Париже вампир впервые встречает кровопийцу по имени Арман, чье влияние навсегда изменит судьбу главного персонажа. Путешествие предоставит уникальную возможность одолеть Лестата, ведь в Театре ужасов местные вампиры знают способ, как это осуществить. Вот только смогут ли Луи и Клодия претворить свои замыслы в жизнь, или же человеческая сущность внутри них окажется сильнее?

Создатели этой мрачной драмы не просто пересказывают знакомую историю, но и придают ей новые оттенки, исследуя темы расизма, ксенофобии и шовинизма. Отправляйтесь в захватывающее приключение по темной стороне любви и вечности вместе с нами и включайте «Интервью с вампиром» — смотреть онлайн сериал в хорошем качестве 2022 года вы можете прямо сейчас с подпиской Amediateka на Wink!

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Драмы, Фэнтези

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Интервью с вампиром»