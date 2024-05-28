Интервью с вампиром (сериал, 2022) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
- 18+43 мин
Интервью с вампиром
Сезон 2 Серия 1
- 18+41 мин
Интервью с вампиром
Сезон 2 Серия 2
- 18+43 мин
Интервью с вампиром
Сезон 2 Серия 3
- 18+45 мин
Интервью с вампиром
Сезон 2 Серия 4
- 18+44 мин
Интервью с вампиром
Сезон 2 Серия 5
- 18+44 мин
Интервью с вампиром
Сезон 2 Серия 6
- 18+44 мин
Интервью с вампиром
Сезон 2 Серия 7
- 18+50 мин
Интервью с вампиром
Сезон 2 Серия 8
О сериале
Продолжение атмосферной готической драмы по мотивам романа Энн Райс. Оформляйте подписку Amediateka на Wink, чтобы вместе с героями исследовать темные уголки человеческой души и вампирской природы. Не пропустите сериал «Интервью с вампиром» — 2 сезон, дата выхода которого состоялась 13 мая, ждет вас в отличном качестве на нашем видеосервисе.
Во втором сезоне Луи поведает журналисту Дэниелу о своих приключениях в Европе, куда он отправляется вместе с Клодией. В Париже вампир впервые встречает кровопийцу по имени Арман, чье влияние навсегда изменит судьбу главного персонажа. Путешествие предоставит уникальную возможность одолеть Лестата, ведь в Театре ужасов местные вампиры знают способ, как это осуществить. Вот только смогут ли Луи и Клодия претворить свои замыслы в жизнь, или же человеческая сущность внутри них окажется сильнее?
Создатели этой мрачной драмы не просто пересказывают знакомую историю, но и придают ей новые оттенки, исследуя темы расизма, ксенофобии и шовинизма. Отправляйтесь в захватывающее приключение по темной стороне любви и вечности вместе с нами и включайте «Интервью с вампиром» — смотреть онлайн сериал в хорошем качестве 2022 года вы можете прямо сейчас с подпиской Amediateka на Wink!
Рейтинг
- ЛАРежиссёр
Леван
Акин
- КПРежиссёр
Кит
Пауэлл
- АТРежиссёр
Алан
Тейлор
- КЗРежиссёр
Крейг
Зиск
- АОРежиссёр
Алексис
О. Коричински
- ДААктёр
Джейкоб
Андерсон
- СРАктёр
Сэм
Рид
- ЭБАктёр
Эрик
Богосян
- ББАктриса
Бэйли
Басс
- АЗАктёр
Ассад
Заман
- Актёр
Бен
Дэниелс
- ДХАктриса
Дилейни
Хейлс
- ЛБАктёр
Люк
Брэндон Филд
- ККАктриса
Кейлин
Коулмэн
- КСАктёр
Крис
Стэк
- ДССценарист
Джонатан
Сенисероз
- ХМСценарист
Ханна
Москович
- АОПродюсер
Адам
О’Берн
- МТПродюсер
Марк
Тейлор
- МЛХудожница
Мара
ЛеПере-Шлуп
- ЛТМонтажёр
Лео
Тромбетта
- ДТОператор
Дэвид
Тэттерсолл
- ДХКомпозитор
Дэниэл
Харт