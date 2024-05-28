Интервью с вампиром (сериал, 2022) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Продолжение атмосферной готической драмы по мотивам романа Энн Райс. Оформляйте подписку Amediateka на Wink, чтобы вместе с героями исследовать темные уголки человеческой души и вампирской природы. Не пропустите сериал «Интервью с вампиром» — 2 сезон, дата выхода которого состоялась 13 мая, ждет вас в отличном качестве на нашем видеосервисе.



Во втором сезоне Луи поведает журналисту Дэниелу о своих приключениях в Европе, куда он отправляется вместе с Клодией. В Париже вампир впервые встречает кровопийцу по имени Арман, чье влияние навсегда изменит судьбу главного персонажа. Путешествие предоставит уникальную возможность одолеть Лестата, ведь в Театре ужасов местные вампиры знают способ, как это осуществить. Вот только смогут ли Луи и Клодия претворить свои замыслы в жизнь, или же человеческая сущность внутри них окажется сильнее?



Создатели этой мрачной драмы не просто пересказывают знакомую историю, но и придают ей новые оттенки, исследуя темы расизма, ксенофобии и шовинизма. Отправляйтесь в захватывающее приключение по темной стороне любви и вечности вместе с нами и включайте «Интервью с вампиром» — смотреть онлайн сериал в хорошем качестве 2022 года вы можете прямо сейчас с подпиской Amediateka на Wink!

