Интервью с вампиром (сериал, 2022) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Искусному журналисту Дэниелу Моллою удается взять интервью у загадочного вампира по имени Луи. В ходе беседы тот раскрывает тайны долгого существования и делится историей превращения в создание ночи с последующими изменениями, которые произошли в его жизни. Отказ от человеческой природы, странный вкус крови и вечная жизнь — все это глубоко изменило взгляды и ценности Луи, а также принесло ему большие потери, включая потерю близкого друга. Сериал исследует темы бессмертия и созависимости, показывая, что времена меняются, но некоторые проблемы остаются неизменными.



