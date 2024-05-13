Интервью с вампиром (сериал, 2022) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн
- 18+43 мин
Интервью с вампиром
Сезон 2 Серия 1
- 18+41 мин
Интервью с вампиром
Сезон 2 Серия 2
- 18+43 мин
Интервью с вампиром
Сезон 2 Серия 3
- 18+45 мин
Интервью с вампиром
Сезон 2 Серия 4
- 18+44 мин
Интервью с вампиром
Сезон 2 Серия 5
- 18+44 мин
Интервью с вампиром
Сезон 2 Серия 6
- 18+44 мин
Интервью с вампиром
Сезон 2 Серия 7
- 18+50 мин
Интервью с вампиром
Сезон 2 Серия 8
О сериале
Современная интерпретация вампирской классики. Сериал «Интервью с вампиром» доступен в подписке Amediateka на Wink! Сэм Рид вместе с Джейкобом Андерсоном открывают занавес в таинственный мир, где любовь и страх соседствуют с бессмертием!
Искусному журналисту Дэниелу Моллою удается взять интервью у загадочного вампира по имени Луи. В ходе беседы тот раскрывает тайны долгого существования и делится историей превращения в создание ночи с последующими изменениями, которые произошли в его жизни. Отказ от человеческой природы, странный вкус крови и вечная жизнь — все это глубоко изменило взгляды и ценности Луи, а также принесло ему большие потери, включая потерю близкого друга. Сериал исследует темы бессмертия и созависимости, показывая, что времена меняются, но некоторые проблемы остаются неизменными.
- ЛАРежиссёр
Леван
Акин
- КПРежиссёр
Кит
Пауэлл
- АТРежиссёр
Алан
Тейлор
- КЗРежиссёр
Крейг
Зиск
- АОРежиссёр
Алексис
О. Коричински
- ДААктёр
Джейкоб
Андерсон
- СРАктёр
Сэм
Рид
- ЭБАктёр
Эрик
Богосян
- ББАктриса
Бэйли
Басс
- АЗАктёр
Ассад
Заман
- Актёр
Бен
Дэниелс
- ДХАктриса
Дилейни
Хейлс
- ЛБАктёр
Люк
Брэндон Филд
- ККАктриса
Кейлин
Коулмэн
- КСАктёр
Крис
Стэк
- ДССценарист
Джонатан
Сенисероз
- ХМСценарист
Ханна
Москович
- АОПродюсер
Адам
О’Берн
- МТПродюсер
Марк
Тейлор
- МЛХудожница
Мара
ЛеПере-Шлуп
- ЛТМонтажёр
Лео
Тромбетта
- ДТОператор
Дэвид
Тэттерсолл
- ДХКомпозитор
Дэниэл
Харт