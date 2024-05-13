Интервью с вампиром (сериал, 2022) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Интервью с вампиром. Сезон 2. Серия 1
Интервью с вампиром
2-й сезон
1-я серия
8.32022, Interview with the Vampire
Ужасы, Драма18+
Вампир рассказывает журналисту историю своей бессмертной жизни. Переосмысление культового романа Энн Райс
О сериале

Современная интерпретация вампирской классики. Сериал «Интервью с вампиром» доступен в подписке Amediateka на Wink! Сэм Рид вместе с Джейкобом Андерсоном открывают занавес в таинственный мир, где любовь и страх соседствуют с бессмертием!

Искусному журналисту Дэниелу Моллою удается взять интервью у загадочного вампира по имени Луи. В ходе беседы тот раскрывает тайны долгого существования и делится историей превращения в создание ночи с последующими изменениями, которые произошли в его жизни. Отказ от человеческой природы, странный вкус крови и вечная жизнь — все это глубоко изменило взгляды и ценности Луи, а также принесло ему большие потери, включая потерю близкого друга. Сериал исследует темы бессмертия и созависимости, показывая, что времена меняются, но некоторые проблемы остаются неизменными.

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.6 IMDb

