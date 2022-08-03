Инстинкт (сериал, 2018) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
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О сериале
Криминальный психолог из ЦРУ Дилан Рейнхарт выходит на долгожданную пенсию, начинает преподавать и сочинять детективы, как вдруг в Нью-Йорке объявляется убийца, копирующий преступления из его книг. Бывший секретный агент вынужден присоединиться к расследованию, которому посвящен 1 сезон увлекательного процедурала «Инстинкт» с Аланом Каммингом в главной роли. Напарницей Рейнхарта становится Лиззи Нидхем из отдела убийств. Следовательница и криминальный психолог понимают, что маньяк ведет с ними игру, оставляя на месте преступлений карты, подсказывающие, где будет совершено очередное убийство. Кто же этот таинственный злодей и каков его план, подскажет 1 сезон сериала «Инстинкт», который можно смотреть онлайн на Wink.
Рейтинг
- ДАРежиссёр
Дуглас
Арниокоски
- КМРежиссёр
Константин
Макрис
- ЧНРежиссёр
Чери
Ноулан
- МРРежиссёр
Майкл
Ройч
- Актёр
Алан
Камминг
- БНАктриса
Бояна
Новакович
- ДИАктёр
Дэниэл
Ингс
- МБАктёр
Майкл
Б. Сильвер
- ДМАктёр
Дэнни
Мастроджорджо
- Актриса
Шэрон
Лил
- НЭАктёр
Навин
Эндрюс
- СРАктёр
Стефен
Райдер
- ДМАктёр
Джон
Майньери
- ТВАктёр
Трэвис
Ван Винкл
- КМСценарист
Констанс
М. Бёрдж
- МРПродюсер
Майкл
Ройч
- БРПродюсер
Билл
Робинсон
- КБХудожник
Курт
Бич
- ДРОператор
Джозеф
Р. Коллинз
- КЛОператор
Кристофер
ЛяВассёр
- ДЛОператор
Джимми
Линдси
- ДСКомпозитор
Джеймс
С. Левайн