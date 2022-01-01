Halo (сериал, 2022) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн
Сюжет
Масштабный фантастический боевик по мотивам знаменитой серии шутеров — о борьбе людей с религиозным союзом инопланетян под названием Ковенант.
2552 год. Мятежная колония людей на планете Мадригал подвергается безжалостной атаке со стороны Ковенанта — религиозного объединения нескольких инопланетных рас, находящегося в состоянии войны с человечеством. Чтобы отразить нападение, на Мадригал также прибывает отряд Спартанцев, генетически усовершенствованных солдат, наводящих ужас на всех врагов Космического командования объединенных наций, будь то пришельцы или люди, борющиеся за независимость. Ковенант и Спартанцы охотятся за загадочным артефактом, способным изменить ход войны. Когда Мастер Чиф, лидер отряда элитных воинов, дотрагивается до этого предмета, внутри него что-то необратимо меняется. Тем временем воспитанная Ковенантом девушка Маки готовится к важной шпионской миссии, которая должна положить человечеству конец.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Боевики
Рейтинг
- ОБРежиссёр
Отто
Батхёрст
- Режиссёр
Джонатан
Либесман
- Режиссёр
Роэль
Рейн
- ДГРежиссёр
Дэнни
Гордон
- Актёр
Пабло
Шрайбер
- ШААктриса
Шабана
Азми
- НКАктриса
Наташа
Кулзач
- ОГАктриса
Олив
Грэй
- ЕХАктриса
Ерин
Ха
- НМАктриса
Наташа
�Макэлхоун
- БКАктёр
Бентли
Калу
- ККАктриса
Кейт
Кеннеди
- Актриса
Чарли
Мерфи
- ДСАктёр
Дэнни
Сапани
- СКСценарист
Стивен
Кэйн
- ОБПродюсер
Отто
Батхёрст
- ДФПродюсер
Дэррил
Фрэнк
- СБХудожница
Софи
Бечер
- РДМонтажёр
Родерик
Диогрэйдс
- КВОператор
Карл
Вальтер Линденлауб
- ЭКОператор
Эрик
Кресс
- ЭУОператор
Эд
Уайлд
- ШККомпозитор
Шон
Коллери
- ЭМКомпозитор
Этьен
Монсежон