Halo (сериал, 2022) сезон 2 серия 8 смотреть онлайн

Пришельцы против спартанцев: продолжение экранизации трилогии видеоигр Halo. Смотрите сериал Halo в подписке Amediateka на Wink.



Чудом выжив и оставшись без Кортаны, Мастер Чиф теряет доверие своего командования — его переводят с передовой. Теперь Джон и его команда занимаются эвакуацией мирных жителей с планет, находящихся под угрозой остекления — уничтожения плазмой. Однако Мастер Чиф замечает следы присутствия Ковенанта и Маки на одной из планет: спартанец убежден, что они готовятся к активным действиям против Космического Командования Объединенных Наций. Тем временем жители планет под угрозой исчезновения отказываются покидать родные дома: обычные люди заставляют спартанцев вспомнить, чего они лишены из-за ингибиторов эмоций.



Какие перемены произойдут с «серебряными» и узнает ли Джон всю правду о своем прошлом? Смотрите 2 сезон сериала Halo в подписке Amediateka на Wink.

