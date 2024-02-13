Halo (сериал, 2022) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Пришельцы против спартанцев: продолжение экранизации трилогии видеоигр Halo. Смотрите сериал Halo в подписке Amediateka на Wink.
Чудом выжив и оставшись без Кортаны, Мастер Чиф теряет доверие своего командования — его переводят с передовой. Теперь Джон и его команда занимаются эвакуацией мирных жителей с планет, находящихся под угрозой остекления — уничтожения плазмой. Однако Мастер Чиф замечает следы присутствия Ковенанта и Маки на одной из планет: спартанец убежден, что они готовятся к активным действиям против Космического Командования Объединенных Наций. Тем временем жители планет под угрозой исчезновения отказываются покидать родные дома: обычные люди заставляют спартанцев вспомнить, чего они лишены из-за ингибиторов эмоций.
Какие перемены произойдут с «серебряными» и узнает ли Джон всю правду о своем прошлом? Смотрите 2 сезон сериала Halo в подписке Amediateka на Wink.
СтранаСША
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоFull HD
Время51 мин / 00:51
Рейтинг
- ОБРежиссёр
Отто
Батхёрст
- Режиссёр
Джонатан
Либесман
- Режиссёр
Роэль
Рейн
- ДГРежиссёр
Дэнни
Гордон
- Актёр
Пабло
Шрайбер
- ШААктриса
Шабана
Азми
- НКАктриса
Наташа
Кулзач
- ОГАктриса
Олив
Грэй
- ЕХАктриса
Ерин
Ха
- НМАктриса
Наташа
Макэлхоун
- БКАктёр
Бентли
Калу
- ККАктриса
Кейт
Кеннеди
- Актриса
Чарли
Мерфи
- ДСАктёр
Дэнни
Сапани
- СКСценарист
Стивен
Кэйн
- ОБПродюсер
Отто
Батхёрст
- ДФПродюсер
Дэррил
Фрэнк
- СБХудожница
Софи
Бечер
- РДМонтажёр
Родерик
Диогрэйдс
- КВОператор
Карл
Вальтер Линденлауб
- ЭКОператор
Эрик
Кресс
- ЭУОператор
Эд
Уайлд
- ШККомпозитор
Шон
Коллери
- ЭМКомпозитор
Этьен
Монсежон