Гвен Джонс — ученица Мерлина. Сезон 2. Серия 5
Wink
Сериалы
Гвен Джонс — ученица Мерлина
2-й сезон
5-я серия

Гвен Джонс — ученица Мерлина (сериал, 2002) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

8.12002, Guinevere Jones
Драма, Фэнтези18+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

14-летняя Гвен Джонс приезжает с матерью из Канады в Австралию, где встречает Мерлина и узнает, что она является реинкарнацией Гвиневеры из Камелота, и что ее истинное предназначение заключается в борьбе со злом.

Страна
Канада, Австралия
Жанр
Семейный, Драма, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гвен Джонс — ученица Мерлина»