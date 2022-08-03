WinkДетямГуппи и пузырики1-й сезон5-я серия
Гуппи и пузырики (мультсериал, 2011) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
8.12011, Bubble Guppies
Мультсериалы0+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Увлекательный мультсериал про любознательных обитателей океана. Маленькие рыбки-гуппи постоянно совершают новые открытия и делятся со зрителями всем, что успели выучить. А интересуются герои буквально всем – от математики до экологии, от динозавров до ковбоев, от стоматологии до рок-музыки.
СтранаСША, Канада
ЖанрМультсериалы
КачествоSD
Время23 мин / 00:23
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
6.2 IMDb
- РМРежиссёр
Роберт
МакНэлли-Скалл
- БДАктриса
Брианна
Джентилелла
- СдАктриса
Синтия
де Грааф
- ТИАктёр
Тино
Инсана
- СБАктёр
Сэм
Браун
- ДБАктёр
Джейкоб
Бертран
- ЭКАктёр
ЭйДжей
Кэйн
- ФУАктёр
Фрэнк
Уэлкер
- ТУАктёр
Тедди
Уолш
- ДИАктёр
Джелани
Имани
- РШАктриса
Рейна
Шаскан
- РМСценарист
Роберт
МакНэлли-Скалл
- РМПродюсер
Роберт
МакНэлли-Скалл
- ДФАктриса дубляжа
Дарья
Фомичева
- ЕТАктёр дубляжа
Евгений
Толоконников
- Актёр дубляжа
Фёдор
Парамонов
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Копп
- МГАктриса дубляжа
Мария
Гаврилина
- МРКомпозитор
Майкл
Рубин
- ДУКомпозитор
Дж.
Уолтер Хоукс