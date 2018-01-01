Wink
Детям
Гуппи и пузырики
1-й сезон

Гуппи и пузырики (мультсериал, 2015) сезон 1 смотреть онлайн

8.12015, Bubble Guppies 20 серий
Мультсериалы0+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Увлекательный мультсериал про любознательных обитателей океана. Маленькие рыбки-гуппи постоянно совершают новые открытия и делятся со зрителями всем, что успели выучить. А интересуются герои буквально всем – от математики до экологии, от динозавров до ковбоев, от стоматологии до рок-музыки.

Страна
США, Канада
Жанр
Мультсериалы

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гуппи и пузырики»