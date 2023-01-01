Гуппи и пузырики
Wink
Детям
Гуппи и пузырики

Гуппи и пузырики (мультсериал, 2011) смотреть онлайн

8.12011, Bubble Guppies 3 сезона
Мультсериалы0+

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Сюжет

Увлекательный мультсериал про любознательных обитателей океана. Маленькие рыбки-гуппи постоянно совершают новые открытия и делятся со зрителями всем, что успели выучить. А интересуются герои буквально всем – от математики до экологии, от динозавров до ковбоев, от стоматологии до рок-музыки.

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Рейтинг

5.1 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гуппи и пузырики»

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