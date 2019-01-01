Грязный снег. Серия 6
Wink
Сериалы
Грязный снег
1-й сезон
6-я серия
8.52019, Skitten Snø
Триллеры18+

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Грязный снег (сериал, 2019) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сюжет

Жизнь старшеклассницы превращается в ночной кошмар после жестокого нападения еe знакомого. Боясь навлечь позор на свою семью, она хранит молчание и доверяет страшную тайну лишь близким подругам. Сила — в единстве. Четверо девушек решают бороться с несправедливостью и отомстить насильнику.

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Информация

Страна
Норвегия
Качество
Full HD
Жанры
Триллеры

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Грязный снег»