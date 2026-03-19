«Гриззи и лемминги» — веселый мультсериал, наполненный комичными погонями и безудержным весельем в духе «Тома и Джерри». Если любите безбашенный юмор и животную тематику, «Гриззи и лемминги» станут отличным зарядом веселья.



Медведь Гриззи обожает уют и комфорт своего домика, но спокойная жизнь животного заканчивается, когда в нее врываются озорные лемминги — маленькие, но неуемные любители хаоса и вкусностей. Гриззи отчаянно пытается защитить свой покой и еду от надоедливой шпаны, но лемминги всегда находят новый способ перехитрить мохнатого добряка. Каждая серия — новая битва за контроль, полная забавных ситуаций и изобретательных трюков. Противостояние животных превращается в бесконечный вихрь уморительных приключений.



«Гриззи и лемминги» — мультсериал о столкновении медвежьего спокойствия с неугомонной энергией мелких вредителей. Если любите беззаботный юмор и смешные погони, «Гриззи и лемминги» станут залогом хорошего настроения на весь день.

