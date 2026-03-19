Гриззи и лемминги. Сезон 4. Серия 29
Wink
Детям
Гриззи и лемминги
4-й сезон
29-я серия
9.02024, Гриззи и лемминги. Сезон 4. Серия 29
Комедия, Приключения6+
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Гриззи и лемминги (мультсериал, 2024) сезон 4 серия 29 смотреть онлайн

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О сериале

«Гриззи и лемминги» — веселый мультсериал, наполненный комичными погонями и безудержным весельем в духе «Тома и Джерри». Если любите безбашенный юмор и животную тематику, «Гриззи и лемминги» станут отличным зарядом веселья.

Медведь Гриззи обожает уют и комфорт своего домика, но спокойная жизнь животного заканчивается, когда в нее врываются озорные лемминги — маленькие, но неуемные любители хаоса и вкусностей. Гриззи отчаянно пытается защитить свой покой и еду от надоедливой шпаны, но лемминги всегда находят новый способ перехитрить мохнатого добряка. Каждая серия — новая битва за контроль, полная забавных ситуаций и изобретательных трюков. Противостояние животных превращается в бесконечный вихрь уморительных приключений.

«Гриззи и лемминги» — мультсериал о столкновении медвежьего спокойствия с неугомонной энергией мелких вредителей. Если любите беззаботный юмор и смешные погони, «Гриззи и лемминги» станут залогом хорошего настроения на весь день.

Страна
Франция
Жанр
Комедия, Семейный, Приключения, Мультсериалы
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

8.2 КиноПоиск
7.2 IMDb