Грабь награбленное (сериал, 2008) сезон 4 серия 18 смотреть онлайн

Грабь награбленное
4-й сезон
18-я серия
8.12008, Leverage
Триллер, Криминал18+

Контент станет доступным 20.03.2026

О сериале

Команда воров обчищает карманы мошенников и богачей и отдает добычу тем, кто в ней действительно нуждается. Авантюрный детектив «Грабь награбленное» — сериал о современных продолжателях дела Робина Гуда.

В прошлом Нэйтан Форд руководил расследованиями в страховой компании, но теперь у него совсем другое занятие. Он возглавляет команду первоклассных воров, которые не хотят обогатиться сами, а стремятся восстановить справедливость. Их цель — богачи, нажившие свое состояние нечестным путем. Помимо Форда, в команду входят еще четыре человека. Неудавшаяся актриса Софи, бывший солдат Элиот, хакер Алек и взломщица Паркер.

Страна
США
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb

