Готовим с Бубой. Сезон 1. Серия 20
Wink
Детям
Готовим с Бубой
1-й сезон
20-я серия
8.82020, Готовим с Бубой. Сезон 1. Серия 20
Мультсериалы0+
Серия в подписке «Wink Дети»

Готовим с Бубой (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

На уютной кухне в свете прожекторов в большом белом колпаке - Буба! Теперь он шеф-повар и участник кулинарного шоу, как всегда любопытный, нетерпеливый и большой выдумщик. Вместе со своими помощниками Лулой и Спайком Буба покажет, как сделать интересные, яркие, веселые и вкусных поделки из еды. А самое главное - когда работа закончена, ее можно съесть.

Страна
Великобритания
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
2 мин / 00:02

Рейтинг