Актёры и съёмочная группа сериала «Готовим с Бубой»

Режиссёры

Николай Гребенников

Режиссёр
Леонид Рахманин

Режиссёр

Актёры

Роман Карев

АктёрБуба, озвучка
Елена Карева

АктрисаЛула / Дуда, озвучка
Вячеслав Катаев

АктёрСпайк, озвучка

Продюсеры

Дебора Макдоналд

Deborah Macdonald
Продюсер
Анна Воронова

Продюсер

Художники

Елена Бондаренко

Художница
Татьяна Касимова

Художница
Анна Развадовская

Художница
Ольга Панькова

Художница

Монтажёры

Дмитрий Барвет

Монтажёр