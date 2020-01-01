Готовим с Бубой (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

На уютной кухне в свете прожекторов в большом белом колпаке - Буба! Теперь он шеф-повар и участник кулинарного шоу, как всегда любопытный, нетерпеливый и большой выдумщик. Вместе со своими помощниками Лулой и Спайком Буба покажет, как сделать интересные, яркие, веселые и вкусных поделки из еды. А самое главное - когда работа закончена, ее можно съесть.

