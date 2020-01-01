WinkДетямГотовим с Бубой1-й сезон10-я серия
8.82020, Готовим с Бубой. Сезон 1. Серия 10
Мультсериалы0+
Серия в подписке «Wink Дети»
Готовим с Бубой (мультсериал, 2020) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 0+4 мин
Готовим с Бубой
Сезон 1 Серия 1
- 0+4 мин
Готовим с Бубой
Сезон 1 Серия 2
- 0+4 мин
Готовим с Бубой
Сезон 1 Серия 3
- 0+3 мин
Готовим с Бубой
Сезон 1 Серия 4
- 0+4 мин
Готовим с Бубой
Сезон 1 Серия 5
- 0+3 мин
Готовим с Бубой
Сезон 1 Серия 6
- 0+4 мин
Готовим с Бубой
Сезон 1 Серия 7
- 0+3 мин
Готовим с Бубой
Сезон 1 Серия 8
- 0+4 мин
Готовим с Бубой
Сезон 1 Серия 9
- 0+4 мин
Готовим с Бубой
Сезон 1 Серия 10
- 0+3 мин
Готовим с Бубой
Сезон 1 Серия 11
- 0+3 мин
Готовим с Бубой
Сезон 1 Серия 12
- 0+3 мин
Готовим с Бубой
Сезон 1 Серия 13
- 0+3 мин
Готовим с Бубой
Сезон 1 Серия 14
- 0+4 мин
Готовим с Бубой
Сезон 1 Серия 15
- 0+3 мин
Готовим с Бубой
Сезон 1 Серия 16
- 0+4 мин
Готовим с Бубой
Сезон 1 Серия 17
- 0+3 мин
Готовим с Бубой
Сезон 1 Серия 18
- 0+3 мин
Готовим с Бубой
Сезон 1 Серия 19
- 0+3 мин
Готовим с Бубой
Сезон 1 Серия 20
- 0+3 мин
Готовим с Бубой
Сезон 1 Серия 21
- 0+3 мин
Готовим с Бубой
Сезон 1 Серия 22
- 0+4 мин
Готовим с Бубой
Сезон 1 Серия 23
- 0+4 мин
Готовим с Бубой
Сезон 1 Серия 24
- 0+4 мин
Готовим с Бубой
Сезон 1 Серия 25
- 0+4 мин
Готовим с Бубой
Сезон 1 Серия 26
О сериале
На уютной кухне в свете прожекторов в большом белом колпаке - Буба! Теперь он шеф-повар и участник кулинарного шоу, как всегда любопытный, нетерпеливый и большой выдумщик. Вместе со своими помощниками Лулой и Спайком Буба покажет, как сделать интересные, яркие, веселые и вкусных поделки из еды. А самое главное - когда работа закончена, ее можно съесть.