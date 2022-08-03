Городские легенды. Сезон 3. Серия 4
Городские легенды (сериал, 2019) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

2019, Urban Myths
Комедия, Приключения18+

О сериале

Комедийный сборник почти правдивых историй из жизни известных личностей. 8 затейливых баек из мира Голливуда, шоу-бизнеса и искусства расскажут о том, что вдохновило Пола Маккартни написать «Yesterday», чем знаменит визит Ганса Христиана Андерсена в дом Чарльза Диккенса и многом другом.

