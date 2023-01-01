Городские легенды
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Городские легенды (сериал, 2019) смотреть онлайн

2019, Urban Myths 2 сезона
Комедии, Приключения18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Комедийный сборник почти правдивых историй из жизни известных личностей. 8 затейливых баек из мира Голливуда, шоу-бизнеса и искусства расскажут о том, что вдохновило Пола Маккартни написать «Yesterday», чем знаменит визит Ганса Христиана Андерсена в дом Чарльза Диккенса и многом другом.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Городские легенды»

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